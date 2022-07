Sandouville. Emploi et activités : de bonnes nouvelles pour Renault

La direction de l'usine Renault de Sandouville a fait plusieurs annonces, jeudi 21 juillet lors d'un Comité social et économique, concernant l'avenir du site. En complément des 105 CDI déjà annoncés en juin, l'usine va également embaucher 100 CDD d'ici fin 2022 (les candidatures seront possibles dès le vendredi 22 juillet). Il faut dire que le carnet de commandes est plein, supérieur à 15 semaines de production. La direction souhaite augmenter la capacité de production du site, avec la fabrication de 20 000 véhicules supplémentaires par an. Une équipe pour travailler le week-end devrait voir le jour pour octobre prochain.

Autre annonce d'importance, le site de Sandouville va accueillir une nouvelle activité. Il est prévu de créer une "ferme de batteries" en partenariat avec Mobilize (le fournisseur de services de mobilité de la marque Renault), pour l'été 2023. Il s'agira d'un lieu de stockage et de charge des batteries de Zoé destiné au service après-vente (la charge est maintenue à 50 %). Les batteries permettront également de fournir de l'électricité au bassin havrais à hauteur de 24 kW. De plus, des surfaces foncières du site (grand de 150 hectares) et non-exploitées vont être vendues pour financer les projets de Renault Sandouville. De nouvelles entreprises pourront s'y installer.

Pour Fabien Gloaguen, responsable FO du site, ces annonces vont dans le bon sens : "Ce ne sont que des bonnes nouvelles, des signes de pérennité pour l'usine de Sandouville."