Calvados. Le jury du Festival du cinéma américain de Deauville dévoilé 

Comme chaque année de nombreuses stars internationales du cinéma seront sur le tapis rouge du Festival du cinéma américain de Deauville du dimanche 4 au dimanche 11 septembre. Pour cette 48e édition, c'est le cinéaste Arnaud Desplechin qui préside le jury. Il est accompagné du poète philosophe Jean-Paul Civeyrac, de l'actrice Léa Drucker, du comédien Pierre Deladonchamps, le romancier algérien Yasmina Khadra, l'artiste-réalisatrice Sophie Letourneur, le comédien Alex Lutz et de l'actrice Marine Vacth.

Les noms des membres du jury de la Révélation du Festival ont également été annoncés : la comédienne Elodie Bouchez a été nommée en tant que présidente. À ses côtés on retrouve, l'artiste Andréa Bescond, le chanteur Eddy de Pretto, le réalisateur Nicolas Pariser, la comédienne Agathe Rousselle et la réalisatrice Yolande Zauberman. Tous les films sélectionnés pour l'événement sont à découvrir sur le site du Festival. Vous pouvez également d'ores et déjà réserver vos places pour vous y rendre. Le pass Festival coûte 164 €.