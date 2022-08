Découverte. Apprendre les sciences en s'amusant à l'Atrium de Rouen

Dans le quartier Saint-Clément, au 115, boulevard de l'Europe, l'Atrium est un espace de 1 000 m2 accueillant des expositions et des ateliers. Accessible à tous, le lieu met en avant les différentes facettes des sciences, et ce de façon simple et ludique.

Cet été, l'Atrium de Rouen propose l'exposition "Odyssée Santé, du microbiote à la Normandie !" et une expérience à la découverte du corps humain grâce à des casques de réalité virtuelle. L'Atrium organisait l'événement Nuit des étoiles, le samedi 6 août, de 18 heures à 23 h 30.

Pratique. Ouvert du mardi au dimanche, de 14 à 18 heures. Fermé les jours fériés. Tarifs sur atriumnormandie.fr.