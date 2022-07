Seine-Maritime. Meurtre à Fécamp : une marche organisée au départ de la gare

Cinq associations de la communauté tibétaine appellent à l'organisation d'une marche à 14 h 30 entre la gare de Fécamp et Saint Léonard lundi 18 juillet, en hommage à l'homme de 32 ans retrouvé mort sur le parking d'un restaurant chinois le lundi 11 juillet dans la commune. Hier, dimanche 17 juillet, plusieurs milliers de personnes ont défilé à Paris entre la place de la Bastille et la place de la République en mémoire du défunt.

La victime, d'origine tibétaine et arrivé en France en 2014, avait été retrouvée inanimée et une plaie ouverte sur le flanc, au pied du restaurant dans lequel il était employé. Le 14 juillet, soit 3 jours après le drame, une centaine de personnes issues de la communauté tibétaine se sont donné rendez-vous devant l'établissement, et ont ravagé les vitrines ainsi que l'intérieur du restaurant en guise de protestation alors que le soupçon d'un crime raciste planait encore sur l'affaire.

Selon le procureur du Havre, il pourrait plutôt s'agir d'une rixe entre collègues sur fond d'alcool, qui aurait mal tourné. La semaine dernière trois personnes, les deux gérants du restaurant ainsi qu'un employé, ont été mises en examen puis écrouées. Pour l'heure, aucun d'eux n'a reconnu les faits, et les circonstances du drame demeurent floues.