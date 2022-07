Orne. Plus d'un hectare de végétation a brûlé dans le département

Les sapeurs-pompiers de l'Orne ont été mobilisés à quatre reprises ce vendredi 15 juillet 2022 pour plusieurs feux de végétation déclarés un peu partout dans le département. Au total, près d'un hectare et demi, soit plus de 14 000 m2 de végétation, a brûlé. Le premier incendie est survenu aux alentours de 10 h 40 dans un champ de blé de la commune de Saint-Symphorien-des-Bruyères. 3 000 m2 ont été détruits par les flammes. En début d'après-midi, vers 14 h 15, une moissonneuse-batteuse a pris feu dans un champ de blé. Les flammes ont ravagé 5 000 m2 sur une parcelle de deux hectares à Saint-Mars-d'Egrenne. Au même moment, dans la commune de Colonard-Corubert, un feu a démarré dans des herbes sèches et a dévasté 6 000 m2 de végétation.

La dernière intervention des pompiers a eu lieu à Champsecret aux alentours de 16 heures. Un incendie a débuté à cause d'un engin permettant la fabrication des bottes de foin. Au total, une quarantaine de soldats du feu de tout le département sont intervenus pour les différentes opérations.

