Orne. Un premier arrêté "sécheresse" pour limiter la consommation d'eau

Les quelques gouttes tombées mercredi 29 juin n'y ont rien changé : le préfet de l'Orne vient de prendre son premier arrêté sécheresse de l'été 2022.

Cet arrêté concerne un peu plus de quatre-vingts communes qui sont situées sur un vaste secteur entre L'Aigle et Nocé, incluant notamment Mortagne-au-Perche et Bellême, ainsi qu'un autre secteur, autour de La Ferté-Macé.

Sont concernés : les bassins de l'Huisne, de l'Iton, de l'Avre et de la Mayenne, qui sont placées en état de vigilance : il n'y a pas encore d'interdiction d'usage de l'eau pour l'instant, mais c'est une première alerte avec une très forte incitation des usagers à utiliser l'eau avec beaucoup de parcimonie.