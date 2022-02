Joon : toutes les saveurs de la cuisine coréenne

Les restaurants chinois et japonais fleurissent depuis des années dans l’agglomération. Leurs homologues coréens se font plus rares. Mais ils existent ! Rouen en héberge un, rue des Bons Enfants, arborant une belle façade blanche. D’humeur aventureuse et curieuse, nous décidons d’en franchir le seuil. C’est une musique calme et une atmosphère de douce sérénité qui nous accueille tandis qu’on nous conduit à notre table.



Ici, pour les gastronomes européens, tout est à découvrir, jusqu’aux baguettes, beaucoup plus fines que celles des restaurants chinois. Nous optons tous pour le menu du jour, entrée plat ou plat-dessert à 10,90€. En entrée, de petites galettes de légumes, servies avec une sauce soja, arrivent dans nos assiettes. Un vrai délice à en juger les mines réjouies et étonnées qui me font face. Pourquoi ne pas essayer les calamars sautés en plat de résistance ? La sauce épicée et parfumée agrémente parfaitement le riz servi en accompagnement. Pour finir en beauté ce repas sans fausse note, l’un d’entre nous opte pour la spécialité du pays : des gâteaux de pâte de riz fourrés de haricots rouges. Surprenant mais très bon. Une jolie découverte qui donne envie de revenir tant pour la qualité des mets que pour celle du service tout en discrétion.



Pratique. Joon, 5 rue des Bons Enfants, Rouen. Tél. 02 35 98 45 16.