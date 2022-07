Normandie. Le taux de chômage à un niveau historiquement bas

C'est une bonne nouvelle du côté de l'emploi. L'Insee a publié vendredi 8 juillet le taux de chômage en Normandie au 1er trimestre 2022. Il s'élève à 6,9 %, légèrement en-dessous des 7,1 % en France métropolitaine. Ce niveau est historiquement bas depuis 40 ans.

Une baisse observée dans tous les départements

Entre le 1er trimestre 2021 et le 1er trimestre 2022, l'ensemble des départements normands bénéficie d'une baisse du taux de chômage. Dans le Calvados, il recule de 1,1 point. Dans l'Eure et en Seine-Maritime. Concernant l'Orne et la Manche, le taux recule de 0,8 point. À noter que le reflux est moins marqué dans les zones d'emploi ayant des taux de chômage plus élevés qu'à l'échelle régionale (Le Havre, Rouen, Évreux).

Taux de chômage au 1er trimestre 2022

Manche : 5 %

Calvados : 6,3 %

Orne : 6,5 %

Eure : 7,1 %

Seine-Maritime : 7,9 %

La partie ouest de la région est la moins touchée par le chômage. Dans l'ensemble des zones d'emploi de la Manche, le taux de chômage est plutôt faible (de 4,6 % à Saint-Lô à 6 % à Granville), comme dans les zones d'emploi de Nogent-le-Rotrou, de Lisieux et de Honfleur, Pont-Audemer (inférieur à 6 %). Les zones d'emploi situées à l'est de la région sont en revanche davantage touchées, en particulier celle du Havre, seule zone d'emploi dont le taux de chômage dépasse les 9 %.