Calvados. Jugé pour des propos racistes et des menaces de mort, il est relaxé

Un homme âgé de 37 ans a été jugé jeudi 7 juillet au tribunal de Caen pour avoir tenu des propos racistes et menacé de mort le vigile d'un bar de la ville. Les faits se sont produits dans la nuit du 6 mars 2022. Le prévenu, accompagné de deux femmes et d'un homme, se présente à l'entrée d'un bar de nuit du centre-ville. Les deux femmes entrent, mais les hommes, trop alcoolisés, se voient refuser l'accès à l'établissement par un vigile. Lors du procès, ce dernier indique avoir été traité de "sale black" puis menacé de mort par l'accusé qui lui aurait ensuite craché au visage. A la suite de l'incident, la police municipale est appelée et les deux hommes sont interpellés peu après dans la rue. Seul le prévenu est conduit au commissariat.

Une enquête incomplète

À la barre, il explique sa version des faits. Le vigile lui interdit l'accès même de la terrasse et sort un poing américain ainsi qu'un taser, pistolet à impulsion électrique, dont il se sert à plusieurs reprises sur les deux hommes. Tous deux s'enfuient mais sont poursuivis par le vigile et son patron. La police municipale les interpelle un peu plus loin. Lors du procès, le prévenu réfute avoir tenu des propos racistes et des menaces de mort. Il n'y a pas de témoin, seulement une personne au téléphone qui dit avoir entendu "sale black", mais rien d'autre.

Dans son réquisitoire, la procureure reconnaît une enquête de police bâclée et incomplète. Elle se demande pourquoi l'ami de l'accusé n'a pas été entendu par la police. Ce dernier n'a jamais été convoqué par les forces de l'ordre pour donner sa version des faits. La défense se pose les mêmes questions et précise que la garde à vue a été très traumatisante pour son client. Lors de sa plaidoirie, l'avocate ajoute que de nombreux reproches sont faits au vigile sur la façon dont il exerce son métier. Elle demande donc la relaxe de son client. Après délibéré, la cour décide la relaxe du prévenu au bénéfice du doute.