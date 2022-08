A découvrir dans le sud-Manche. Où boire un verre, manger et dormir ?

Dans le sud-Manche, il faut goûter aux différentes ambiances que propose ce territoire. Passer par le Mont-Saint-Michel est inévitable. La bonne idée est d'aller se perdre dans les ruelles pour se laisser surprendre par la vue sur la baie. Traverser cette dernière à pied avec un guide permet de découvrir la faune et de la flore. Plus au nord, il y a Granville et plusieurs stations balnéaires. On y vient plus pour se baigner et profiter d'une journée plage. Si vous préférez la campagne, c'est vers l'Est qu'il faut se diriger. Partout sur le territoire, des randonnées permettent de découvrir de superbes points de vue.

La découverte d'un territoire passe par ses bonnes adresses. Au bar La Rafale dans Granville, il est possible de se poser dans la Haute-Ville entre deux balades, voire pendant la chasse au trésor organisée tout l'été. Pour déjeuner ou dîner, le restaurant L'Obione à Avranches propose une cuisine de très haute qualité. Pour dormir, pourquoi pas aller dans un tonneau ? Cet hébergement insolite est un havre de paix, proche de nombreuses activités. Parfait pour profiter des vacances.