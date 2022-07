Seine-Maritime. Le ras-le-bol des élus de la métropole de Rouen face au manque de policiers

"On nous mène en bateau", fustige Nicolas Mayer-Rossignol. Une quinzaine d'élus de l'agglomération de Rouen se sont rassemblés devant l'hôtel de police ce jeudi 7 juillet, à l'appel du président de la métropole et maire de Rouen. Tous désirent que les promesses du gouvernement soient tenues. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, avait annoncé soixante agents supplémentaires lors de sa visite en Seine-Maritime, en octobre 2021, pour la grande circonscription de sécurité publique entre Rouen et Elbeuf. Depuis, "il y a urgence", selon les élus. Onze policiers sont venus renforcer les effectifs. Vingt arriveront début août, avec l'ouverture de quarante postes à venir au sein de la DDSP, la Direction départementale de sécurité publique sur la zone. Seulement sur ces ouvertures de poste, "il n'y a pas de plus-value. Ça ne fait quasiment que combler les départs en retraite et les mutations", explique Karim Bennacer, le secrétaire départemental du syndicat Alliance police nationale. "On a eu des arrivées mais on est encore loin du compte."

"Ce qui est anormal, c'est que la police n'a pas vocation à lutter contre l'insécurité, les habitants sont excédés. Tous les gouvernements qui se sont succédé ont tous dit qu'on prendrait ça en main, mais est-ce que les élus vont être enfin entendus ?", s'interroge Christian Lecerf, le maire de Darnétal.

De son côté, le député de la première circonscription de la Seine-Maritime, Damien Adam, réaffirme dans un tweet que l'État va tenir ses engagements.