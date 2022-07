Mondeville. Un chèque potager pour vous aider à cultiver vos fruits et légumes

"Comment savoir planter ses choux sans un sou ?" C'est ce qu'on peut lire sur les brochures distribuées par la mairie de Mondeville. Depuis le 1er janvier, la ville propose un chèque potager pour soutenir les particuliers qui souhaitent cultiver. La mairie de Mondeville propose à ses habitants de prendre en charge 50 % ou 75 % du coût d'une prestation de conseil pour créer son potager. Pour assumer cette prestation, la ville fait appel à Binette et Grelinette, une entreprise qui propose un service de conseil en création et en gestion de potager. L'aide est calculée selon le quotient familial du demandeur. Sur les 180 € du coût de prestation de Binette et Grelinette, la Ville prendra à sa charge 135 euros si le quotient familial est égal ou inférieur à 920, et 90 euros si le quotient familial est supérieur à 920. La demande pour obtenir l'aide se fait en ligne sur mondeville.fr.

Quel service proposé ?

Élisa Martin est la créatrice de Binette et Grelinette. Elle propose à ses clients de faire "le point sur l'ensoleillement, le terrain, le type de sol. Je vais donner beaucoup de conseils à l'oral."

Durant le rendez-vous de deux à trois heures, Élisa Martin explique à ses clients "comment on démarre, comment on s'occupe de son sol, quand est-ce qu'on plante, quand on arrose". Une fois le rendez-vous terminé, l'autoentrepreneuse "envoie un dossier sur un plan d'implantation du potager d'environ 50 pages" dans lequel elle résume ce qui a été dit à l'oral. Elle y insère aussi "des techniques de jardinage, des fiches par fruit et légume et un calendrier".