Baudre. Le chauffard du Milton condamné à trois ans de prison dont un avec sursis

Le procès du chauffeur fou qui a blessé cinq personnes sur le parking du Milton à Baudre le 22 mai 2022 a eu lieu au tribunal de Coutances, ce lundi 4 juillet. Ce dernier était accusé d'avoir blessé plusieurs personnes, des clients et des personnels de la sécurité. Les principaux débats ont porté sur la santé psychique et même psychiatrique de l'accusé. Il a finalement été condamné à trois ans de prison dont un avec sursis. En détention provisoire, il commence par la peine ferme et a dormi le soir même en prison.

La santé mentale du prévenu

"J'ai une vie à 99 % équilibrée et le 1 %, c'est mon casier", estime le prévenu. 17 mentions y sont inscrites, surtout pour outrages et violences, notamment avec de l'alcool. De ses passages en prisons : "la détention ne m'a jamais fait comprendre quelque chose." Pour lui, son travail avec une psychologue est long mais porte ses fruits. En revanche, pas question de soins psychiatriques. Entre cela et la prison : "en prison je suis mieux", assume le mis en cause. Sur les faits : il ne se souvient par et évoque avoir paniqué à cause du monde autour de sa voiture.

Une alarme incendie pendant l'audience Au moment des plaidoiries des avocats des parties civiles, une alarme a retenti. L'avocate a poursuivi sa prise de parole jusqu'à ce que l'une des policières de l'escorte du mis en cause annonce l'évacuation. Il s'agissait d'un exercice incendie. Après une vingtaine de minutes à patienter dehors, les audiences ont pu reprendre. Entendu sur le trottoir : "j'ai perdu mon mis en cause." Pas si perdu que ça, il a été évacué avec son escorte par une autre sortie, qui limite le contact avec les victimes mais aussi les risques d'évasion. Il était bien dans la salle d'audience pour la reprise des débats.

Pour l'expert psychiatre qui l'a rencontré, le prévenu faisait preuve de discernement au moment des faits, mais il y a chez lui une fragilité psychique, qui se libère avec l'alcool. D'après l'expert, il faut aussi effectuer un travail pour "l'éclosion, l'émergence d'une motivation au soin".

D'après l'avocat de l'accusé, Me Hertel, du barreau de Coutances : "il a plus peur d'être déclaré fou que d'aller en prison." Il pense que son client doit d'abord être soigné. Lors de sa plaidoirie, il demande une peine de bracelet électronique, au domicile de sa mère. À ce moment-là dans la vie du prévenu, pas de délinquance. Sur les violences avec arme, c'est-à-dire avec la voiture, l'avocat affirme que c'est une faute de la part des victimes que de s'être approchées d'une voiture folle. À cette phrase, l'une d'entre elles se lève et part, énervée. Me Hertel a aussi demandé la relaxe pour les menaces de mort envers les videurs.

Pour la procureure, il nécessite des soins, mais aussi une peine longue, devant la personnalité récidiviste du mis en cause. Elle avait requis cinq ans de prison dont trois fermes et des soins psychiatriques. Elle a en cela été suivie par l'une des avocates des victimes. Sans demander de peine, elle ne peut pas, elle a questionné : "indépendamment de la question des soins, il y a la question sociale. On ne tape pas, c'est simple non ? Cela ne semble pas acté".

Les juges ont donc tranché pour "une peine mixte" selon la présidente, avec de la prison ferme et un sursis assorti d'obligation de soins, de formation ou de travail, l'interdiction d'aller au Milton et d'entrer dans un débit de boissons. Le prévenu a aussi été relaxé pour les faits de menace de mort.