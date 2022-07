Place du commerce. Du changement dans l'hypercentre de Rouen

Trois enseignes viennent d'ouvrir leurs portes dans la capitale normande. Rendez-vous dans l'hypercentre rive droite pour découvrir ces nouveautés.

Épicerie, seconde main

et chasse aux poux

Si votre budget mode a été ébranlé par l'inflation galopante de ces derniers mois, pas de panique. The Second Corner, spécialiste du vêtement d'occasion, installé rue de la Croix-de-fer, sera votre meilleur interlocuteur, et plus encore si vous aimez les seventies. À quelques pas d'ici, venez vous évader avec un bon panier-repas grâce à la Vila Nela, la nouvelle épicerie fine portugaise installée place du Maréchal-Foch. C'est le cauchemar des parents à chaque rentrée scolaire, les poux ne seront bientôt plus qu'un souvenir grâce à Kidipoux. L'institut situé rue de la Champmeslé s'occupe aussi bien du diagnostic que du traitement et des soins. Ouverture, agrandissement ou déménagement d'une boutique dans la Métropole de Rouen. Informez la rédaction par e-mail à l'adresse suivante : redactionrouen@tendanceouest.com.