Un nouveau patron pour les policiers du Calvados

Officiellement, Yves Laguillemi est directeur départementale de la sécurité publique (DDSP) depuis le 2 juin dernier. Officieusement, il était là plus tôt. Évidemment, les cérémonies du 6 juin et, de surcroit l'accueil du président américain, ne permettent pas d'arriver quatre jours avant le top départ des festivités. Il a fallu beaucoup de travail. «Pour mon arrivée, j’ai eu la chance de trouver du personnel très motivé, ça aide!» . Au mois d’avril dernier, ce commissaire divisionnaire était encore à Paris, à la direction centrale de la sécurité publique. Travaillant au sein de la section audit et assistance, Yves Laguillemi évaluait l’état des services de police dans l’hexagone. Une expérience qui lui est très utile. «L’observation va m’aider à réussir ma mission à Caen, car je sais désormais mesurer les besoins, ce qui permettra de faire les bons choix si des changements sont nécessaires» . Natif de Limoges, le nouveau DDSP du Calvados entame tout de même sa «35ème année de maison» . Avant son arrivée à Caen, il a exercé la même fonction dans son Limousin natal et a aussi été commissaire centrale au Mans. Un parcours sans faute, démarré en 1975, lors de son arrivée à l’École nationale supérieur de police.

