Caen. Pourquoi le projet de caserne depompiers au Zénith tombe-t-il à l'eau ?

En 2017, le Service départemental d'incendie et de secours a pris la décision d'implanter une nouvelle caserne près du Zénith de Caen. La nouvelle caserne a pour vocation de remplacer la caserne située place du Canada, supprimée en 2019. Finalement, le projet ne verra probablement pas le jour. Même si Xavier Charles, président du Sdis, affirme que le projet de caserne au Zénith "reste dans les tuyaux", il estime préférable d'envisager une implantation à Bretteville-sur-Odon. En cause, des "faiblesses", dans le projet au Zénith.

Les faiblesses du projet au Zénith

Le budget initial pour construire la caserne au Zénith est de 2,8 millions d'euros. Seulement, explique Xavier Charles, en raison des récentes pénuries de matière première, "on a été confrontés à la revalorisation importante des coûts des travaux par rapport aux estimatifs. Ce qui fait que l'enveloppe initiale passerait à 3,3 millions d'euros". Le projet nécessiterait donc une rallonge de 700 000 euros.

En parallèle de cette problématique, au sein du Conseil départemental, "on avait des questionnements sur la pertinence de l'implantation. Surtout sur des sujets de circulation". Un questionnement qui fait écho au point de vue du secrétaire général de la CGT, Gaëtan Lechevalier : "Au niveau de la qualité et de la rapidité des secours, elle était très mal située." Les véhicules de secours auraient eu des difficultés pour circuler aux heures de pointe et aux sorties de concerts ou d'événements au nouveau Palais des sports.

Un nouveau projet envisagé

Le nouveau terrain a été soumis au Conseil départemental par l'agglomération Caen la Mer vendredi 24 juin. Le nouveau terrain se situe à Bretteville-sur-Odon, dans le quartier Koening, en bout de l'aéroport de Carpiquet. Pour Xavier Charles, la localisation est "plus pertinente par rapport aux enjeux de couvrir le sud-ouest de l'agglomération, dont Évrecy, tout en apportant un renfort au centre-ville de Caen". Une bonne nouvelle pour Gaëtan Lechevalier, qui disait vouloir voir la caserne à cet endroit. Une étude est en cours pour évaluer les avantages et les inconvénients de cette implantation.

À LIRE AUSSI.

• À Caen, la future caserne des pompiers fait débat

• Caen : une nouvelle caserne de pompiers à l'automne 2021

• Caen. Ce que l'on sait sur la future caserne du Zénith