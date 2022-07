[Photos] Fécamp Grand'Escale. La fête maritime, c'est aussi pour les enfants !

Jusqu'au dimanche 3 juillet, les moussaillons sont les bienvenus sur les quais de Fécamp Grand'Escale.

La fête maritime propose diverses activités accessibles aux enfants, comme l'accrovoile. "Ça ressemble à l'accrobranche, mais sur un mât avec des voiles, précisent Mahé et Lenny, âgés de 10 et 11 ans. Une fois en haut, ça fait bizarre. On peut sauter, on ne risque rien, on est bien attachés." La structure, proposée par une société ornaise, est accessible pour 2 euros les trois montées.

On prend de la hauteur avec l'accrovoile.

Un peu plus loin, les papas retombent en enfance au stand de l'association de modélisme naval d'Hermanville. "Les bateaux sont fabriqués maison. On peut passer plusieurs années sur un seul modèle, sourit Jean-Christian Bey, secrétaire de l'association. Mais nous avons conçu des navires spécialement pour les enfants, qui ne craignent rien."

Après quelques minutes de pilotage, les petits sont certifiés par un diplôme de petit capitaine.

La fédération des jeux et sports normands est au rendez-vous.

Bézette, grande carambole… Pascal Grange et la fédération des jeux et sports normands proposent aux petits et grands de s'amuser avec les jeux traditionnels de la région : "C'est intergénérationnel ! Cela rappelle beaucoup de souvenirs aux anciens, comme avec la butte, la boule cauchoise… En tout, on en recense une quarantaine sur la région."

Fécamp Plus occupent les plus jeunes avec des activités et du maquillage.

Les bénévoles de l'association Fécamp Plus proposent quant à eux des maquillages. Il est aussi possible de s'initier aux nœuds marins, de se frotter au winch des bateaux de course et bien sûr de visiter certains navires.