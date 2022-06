Fécamp Grand'Escale. Du plus petit au plus grand, plus de 80 bateaux attendus

Cette fois, c'est la bonne ! Après deux ans d'attente, Fécamp Grand'Escale se tiendra du mercredi 29 juin au dimanche 3 juillet, dans la cité des terre-neuvas. Plus de quatre-vingts bateaux seront au rendez-vous le long des trois kilomètres de quais.

Le plus petit de la flotte sera le Njord, moins de 5 mètres de long, bien loin des 51 mètres du Belem qui, en plus d'être le plus grand des navires attendus, est aussi le plus ancien, datant de 1896. Il fera son entrée jeudi 30 juin à midi, au sein du bassin Berigny.

Le plan des grands bateaux, dans le bassin Bérigny. - Fécamp Grand'Escale

Parmi les grands navires à ne pas rater, citons aussi Marité, construit à Fécamp, mais aussi le majestueux Étoile du Roy, venu de Saint-Malo, qui arbore désormais une coque noire, ou encore le Français, le Morgenster ou le navire école de la Marine nationale, la Belle Poule, qui célèbre cette année ses 90 ans. Ces bateaux seront ouverts à la visite et leurs pontons s'animeront, en alternance, à 14 heures, avec des démonstrations de manœuvres maritimes.

Les bateaux normands du patrimoine (Neire Maôve, La Granvillaise, Tante Fine, Milpat) permettront aux visiteurs d'embarquer pour admirer le ballet des voiles depuis la mer.

Les plus petits bateaux en détail. - Fécamp Grand'Escale

Une vingtaine de groupes musicaux ou chanteurs animeront les quais pendant les cinq jours de fête à partir de 11 ou 12 heures et jusqu'à 23 h 30, ainsi qu'une centaine d'exposants. Un fest-noz animera notamment la soirée du samedi 2 juillet à partir de 21 h 30, sur la scène Capitaines Eugène et Jean Recher. À cela s'ajoutent des apéros musicaux, des animations, des conférences et projections au musée des Pêcheries, etc. En soirée, le public pourra aussi profiter d'un grand mapping projeté sur les falaises.

Où se garer ?

Pendant la fête, la circulation autour du port sera interdite ou restreinte, ainsi que le stationnement sur de nombreux parkings dont celui de la Mâture, jusqu'au mardi 5 juillet. Il est conseillé de se garer sur l'un des parkings relais situés à Senneville-sur-Fécamp, Contremoulins, L'Epinay ou Saint-Léonard. Des navettes gratuites déposeront les visiteurs au parking de la chapelle, au Palais Bénédictine ou avenue Jean-Lorrain. Leurs horaires sont à retrouver sur le site de l'événement. Le réseau Ficibus est lui aussi adapté.

Plusieurs parkings relais sont prévus. - Fécamp Grand'Escale