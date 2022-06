Fécamp. Un conte projeté tous les soirs de l'été sur les falaises

Les habitants et les touristes de Fécamp vont en prendre plein les yeux, du mercredi 29 juin au samedi 27 août. Un mapping vidéo d'environ huit minutes sera projeté sur les falaises trois fois par soir, à partir de 23 heures en juin et en juillet et de 22 h 30 en août.

Ce spectacle tout public et gratuit, intitulé L'Odyssée d'Hô, raconte les périples d'une enfant dessinée qui entreprend un voyage interstellaire entre quatre mondes : la planète des Vents, la planète de l'Eau, la planète des Saisons et la planète Terre. Un conte philosophique et humaniste, imaginé par le scénariste fécampois Julien Clugery et la société Cookies Production, et financé par le fonds de mécénat du groupe Olvea, une société implantée depuis 1929 sur le territoire fécampois.

Le procédé technologique, l'anamorphose, est inédit sur les falaises de Fécamp. Pour apprécier de façon optimale l'effet optique, le public sera invité à s'installer sur la digue promenade, entre la rue Louis-Caron et la rue de la Tour-Carrée.