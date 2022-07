Centre-Manche. Entre mémoire et émotions, dans les pas des libérateurs

Dans la Manche, le souvenir du Débarquement est entretenu avec conviction pour que ce devoir de mémoire perdure au fil des générations. C'est sur la côte est que les libérateurs sont arrivés par milliers ce 6 juin 1944. Empruntez, vous aussi, le chemin de la liberté.

Le Débarquement, toute une histoire

À Utah-Beach, le Musée du débarquement, construit là même où les troupes américaines avaient débarqué, relate cet assaut de cette armada impressionnante. C'est le plus ancien musée dédié à ces opérations militaires dans la Manche. À l'occasion de ses 60 ans d'existence, qu'il fête cette année, il propose une exposition temporaire qui retrace son histoire. Non loin de là, Sainte-Mère-Église, c'est par le ciel que les premiers libérateurs sont arrivés il y a 78 ans. L'Airborne Muséum est dédié aux troupes aéroportées. Un nouveau parcours de visite est proposé avec une nouvelle scénographie, pédagogique et immersive, pour comprendre l'ampleur des opérations menées autour de Sainte-Mère-Église. Près de Carentan-les-Marais, à Saint-Côme-du-Mont, le D-Day expérience, propose également une immersion autour des opérations aéroportées. Montez à bord d'un C 47 transformé en simulateur de vol dynamique et vivez la traversée de la Manche comme les paras dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 avant un grand saut historique. La grande salle de cinéma immersive propose également des projections de films ayant un lien avec la Seconde Guerre mondiale.

Si ces musées retracent les premières heures du Débarquement, le Normandy Victory Muséum à Catz, près de Carentan-les-Marais, s'intéresse à l'après D-Day. C'est la Bataille des haies, 11 semaines de combats acharnés dans le bocage. Le musée a revu toute sa scénographie avec l'ajout de pièces et de vidéos notamment.