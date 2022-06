Le Havre. Un projet d'aménagement pour le site des Magasins généraux

La Ville du Havre et la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole souhaitent réaménager le site des Magasins généraux. Il joue un rôle d'articulation entre différents quartiers de la ville, Brindeau, la gare, les Docks Vauban et Saint-Nicolas. Le secteur est en pleine mutation depuis plusieurs années, entre l'aménagement de l'entrée de ville, le développement des établissements d'enseignement supérieur, le développement d'un pôle tertiaire autour de la gare et l'arrivée prochaine de l'extension du tramway. Les Magasins généraux accueillent à la fois des activités de loisirs et de BTP, une cohabitation qui n'est pas sans poser de problèmes de circulation et de stationnement, d'autant que la majorité des rues sont privées.

Lundi 27 juin, le conseil municipal du Havre a acté un protocole de concertation avec les propriétaires des lieux. Il s'agit d'arrêter, à horizon 2023, un projet d'aménagement final. La mairie s'autorise également à suspendre temporairement les autorisations de permis de construire et de travaux qui pourraient perturber le projet.

Dans les grandes lignes, l'idée est de créer une avenue verte, de nouvelles voies de circulation, la réhabilitation des docks et la réalisation de nouvelles constructions.