Natation. Le Meeting de la liberté de l'EN Caen veut passer un cap

Tous les feux sont au vert pour le Stade nautique Eugène-Maës. Une vingtaine de jours avant de recevoir la délégation canadienne en préparation pour les Jeux du Commonwealth, d'autres nageurs de haut niveau vont s'emparer du bassin 50 mètres dans le cadre du Meeting de la liberté qui a lieu du lundi 1er au dimanche 3 juillet.

De 1992 à aujourd'hui

Ce meeting a été créé en 1992. Hormis au début des années 2010 en raison de fermetures de bassin, il a perduré d'années en années, accueillant toujours la crème de la natation de niveau national. De la première édition jusqu'à 2021 où Jérémy Stravius, double champion olympique, avait fait l'honneur d'être présent, Mathias Faride, l'un des entraîneurs emblématiques du club de l'Entente Nautique Caennaise garde de bons souvenirs. "On a déjà accueilli des équipes olympiques. On a toujours eu deux compétitions en une, où les nageurs d'un niveau en dessous pouvaient se qualifier pour les phases finales." Le bouche-à-oreille fonctionne. Les équipes apprécient "ce bassin qui va vite" aux dires de Mathias Faride, si bien que le meeting a été labellisé par la Fédération Française de Natation il y a deux ans.

Plus de 400 nageurs de niveau national

Ce week-end, plus de 400 nageurs vont s'affronter dans le bassin, issus de plus de 50 clubs différents dont quelques structures nationales comme Massy, Étoile 92, Brest, Amiens, mais aussi l'Entente Nautique Caennaise. Une dizaine de nageurs locaux en catégorie junior seront présents pour se préparer aux championnats de France Open. Oriane Coeffard en papillon (elle a d'ailleurs participé à la Gymnasiade), Louise Harival en nage libre, Maxime Luquet (brasse), Ludovic Banc (4 nages), Charlie Charrier (brasse), Louis Massé (brasse), Célian Henaut (dos), Corentin Mouron (brasse) et Paul-Victor Nottrelet-Marie (brasse). "Oriane [Coeffard] a des chances de se faire repérer, Maxime [Luquet] peut faire un podium, tout comme Célian [Hénaut], selon Nicolas Couderc, directeur du club. On a au moins des chances de finale."

Deux invitées de marque participent au plateau. À commencer par Béryl Gastaldello, spécialiste en nage libre. Elle est médaillée d'argent aux championnats du monde petit bassin en 2021 mais aussi double championne d'Europe et double championne du monde en relais. La seconde tête d'affiche se nomme Océane Cassignol, spécialiste en eau libre. Elle compte une médaille de bronze aux championnats d'Europe en 2020 sur 5 km et est déjà six fois championne de France. Pour le club, le premier objectif est "d'avoir un meeting pour nos adhérents et montrer à tout le monde ce qu'est la natation de haut niveau", tout en ayant en tête l'idée de faire rayonner la structure sur le plan national.

"L'avenir ? Mutualiser ce meeting

à l'international"

Avec cette nouvelle édition, qui ne mobilise pas moins de 60 bénévoles, le club espère passer un cap. À l'approche des Jeux de Paris en 2024, il souhaite que ce tournoi change de dimension. "L'idée de trouver une à deux autres structures nationales pour ensuite élargir à l'international est en réflexion", poursuit Nicolas Couderc. L'idéal ? Retrouver ce meeting sur un circuit en plusieurs étapes, avec, pourquoi pas, l'arrivée des prize money. "On y arrivera. Ça permet aussi d'attirer."

Pratique. Du vendredi au dimanche, de 9 heures à 12 heures et de 16 heures à 18 h 30. Tarif : 1 € l'entrée, gratuit pour les adhérents.