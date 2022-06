Bréhal. Trois plaisanciers secourus par la SNSM après un naufrage

Une bonne frousse pour ces plaisanciers, en rade mercredi 22 juin en fin d'après-midi. Leur navire était en difficulté au large de Saint-Martin-de-Bréhal, au nord de Granville. Après une panne moteur, les trois personnes à bord ont alerté les secours d'une voie d'eau non maîtrisée.

Le CROSS leur a alors demandé d'enfiler les gilets de sauvetage et de rester à l'extérieur de la cabine. De nombreux moyens ont été engagés : la SNSM, les sapeurs-pompiers et la Marine nationale, qui a déployé son hélicoptère. Pendant ce temps, le bateau a malgré tout fait naufrage. Les personnes tombées à l'eau ont pu être secourues par les sauveteurs de la SNSM de Saint-Martin-de-Bréhal, et sont saines et sauves.

L'épave du navire a été ramenée jusqu'au port de Coudeville.