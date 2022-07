Briouze. Après deux années blanches, le festival Art Sonic fête ses 25 ans !

Le Festival Art Sonic fait bouger l'Orne et la ville de Briouze chaque été depuis 25 ans. L'événement est progressivement devenu l'un des rendez-vous incontournables de la région pour les amateurs de musique.

Les vendredi 22 et samedi 23 juillet, 19 artistes se succéderont sur les deux scènes du festival. Le vendredi, la tête d'affiche n'est autre que le rappeur régional, Orelsan. Le public pourra également retrouver Klone, Taxi Kebab ou encore NTO. Le samedi, place à Vald, Rone, Skip The Use mais aussi Le School of Rock. Les jeunes collégiens caennais seront présents dans le cadre du Kid Sonic. Plus de 15 000 festivaliers ont déjà acheté leur place.

"On a augmenté le budget dédié à la programmation de 20 %, on voulait taper un grand coup pour notre retour", explique Benoît Loret, en charge de la programmation d'Art Sonic.

Pratique. Tarifs : Pass 2 jours + camping 71,79 € / vendredi 22 juillet + camping 46,15 € / samedi 23 juillet + camping 46,15 €. festival-artsonic.com.