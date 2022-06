Calvados. D'où vient ce nuage de fumée noire au nord de Caen ?

Un épais nuage de fumée noire était visible depuis l'autoroute A 84 dans la matinée de ce lundi 20 juin. Vers 8 h 30, les automobilistes sur le périphérique de Caen ont vu ce nuage se former dans le ciel au nord de Caen.

Grève des pompiers

Il s'agit d'un mouvement de grève des pompiers qui a débuté le 1er juin dernier. Une quarantaine d'entre eux ont manifesté leur colère par des feux de palettes et de pneus au Service départemental d'incendie et de secours du Calvados. "L'accès aux locaux de la direction est bloqué", indique le Sdis14. Les pompiers, qui réclament plus de moyens, profitent de la venue d'une inspection de la direction générale pour réaliser "cette action coup de poing", précise Gaëtan Lechevalier, secrétaire général CGT du Sdis14.

Les pompiers de Caen et de son agglomération sont en grève ce lundi 20 juin. Des feux de pneus et de palettes provoquent ce gros nuage de fumée noire.

Les pompiers ont plusieurs revendications : la revalorisation de la garde de 24 heures, le manque d'effectifs récurrent, la sur-sollicitation des pompiers dans le département et enfin le "flop" du projet de construction de la caserne du Zénith. "C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase."

Les pompiers assurent que le service minimum est assuré ce lundi 20 juin.