Rauville-la-Bigot. Un feu de végétation se déclare dans un champ de 4 000 m²

Un incendie s'est déclaré dans un champ de 4 000 m² de foin coupé ce samedi 17 juin, à Rauville-la-Bigot, au lieu-dit le Martinet. Les secours ont été alertés un peu après midi. Rapidement, 17 pompiers avec des moyens de lutte contre les incendies sont déployés. Sur place, les secours ont dû faire face à une propagation des flammes sur deux flancs en direction de maisons. Finalement, le feu a été maîtrisé et stoppé à l'aide de deux lances à incendie d'un camion du centre de secours de Bricquebec. Des opérations de mouillage ont été réalisées pour éviter toute reprise du feu. L'incendie aura mobilisé les moyens humains et matériels des centres de secours de Cherbourg-en-Cotentin, des Pieux, de Briquebec et de Barneville-Carteret.