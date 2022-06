Endurance. Duathlon : un grand prix à Mont-Saint-Aignan

Plus de 180 athlètes venus de toute la France sont attendus à la fin de l'été à Mont-Saint-Aignan, pour participer à la quatrième étape du grand prix du Duathlon. Dix-sept clubs français classés en première division de la discipline sont en lice sur cette manche du championnat de France.

Par rapport au triathlon, il n'y a pas d'épreuve de natation sur cette épreuve. Le duathlon regroupe deux sports, la course à pied et le cyclisme. Pour cette étape à Mont-Saint-Aignan, les coureurs vont parcourir en tout 7,5 kilomètres de course à pied et 20 kilomètres à vélo. Le départ se fait au centre sportif des Coquets, puis les athlètes poursuivent leur course autour du campus universitaire, avec un passage au niveau du Panorama. Une première boucle de 5 kilomètres, complétée par la course à vélo de 20 kilomètres sur le même parcours. La centaine d'athlètes va enfin parcourir les 2,5 kilomètres restants, à nouveau en course à pied, pour une arrivée prévue sur la piste d'athlétisme du centre sportif.

"C'est une passion et un sacrifice"

Près d'une centaine de bénévoles sont mobilisés pour pouvoir assurer la course organisée par le club MSA triathlon et la Ligue de Normandie de triathlon. C'est la première fois qu'une étape du grand prix de duathlon est organisée dans la métropole. "C'est prestigieux d'organiser une telle course", explique Arnaud Jamard, membre du MSA Triathlon. "Ça met en valeur le travail des bénévoles, du club et de nos athlètes locaux." L'équipe élite masculine du club, composée de sept licenciés, évolue en Division 1, le plus haut niveau du triathlon en France. "Les athlètes de Mont-Saint-Aignan concourent avec ceux qui font les Jeux Olympiques. Ce sport, c'est vraiment une passion et un sacrifice", reconnaît Arnaud Jamard.

Un niveau d'excellence pour les meilleurs licenciés du club mont-saint-aignanais, qui réclame un entraînement intense. "Jusqu'à 25 heures par semaine l'hiver et 20 heures depuis le début des nombreuses compétitions", raconte Maxime Bonvalet. Cet athlète de 26 ans fait du triathlon depuis 20 ans maintenant. Ingénieur maintenance dans une centrale nucléaire, il a commencé cette discipline enfant. Formé à Dieppe, il concourt sous les couleurs du club de Mont-Saint-Aignan depuis quatre ans, avec l'espoir un jour de faire de sa passion, un métier. Mais dans cette discipline, rares sont les professionnels. "Il est difficile d'en vivre, mais je veux voir jusqu'où je peux aller."

Maxime Bonvalet forme avec Clément Dubut Hermel et Théo Jobbin le trio de tête en qui le club fonde ses espoirs sur ce grand prix. "Courir à la maison devant le public, nos proches, ça fait vraiment plaisir", confie le triathlète. "J'aime l'euphorie que les compétitions procurent."

Au classement provisoire du grand prix du duathlon 2022, le club MSA Triathlon est cinquième. Cinq athlètes du club normand vont participer au duathlon masculin. Les résultats des trois premiers compteront dans le classement du club au grand prix. La dernière étape du championnat de France de duathlon aura lieu à Avallon, dans le Morvan, à la fin du mois de septembre.

Pratique. Centre sportif des Coquets, Mont-Saint-Aignan. (départ au niveau de la voie de Teor). Dimanche 28 août. Duathlon féminin à 11 heures. Duathlon masculin à 15 heures.