Ouistreham. Profitez d'une balade sur la plage… à cheval !

Profitez d'une balade qui sort de l'ordinaire. Sur la plage de Ouistreham, le long de la côte de Nacre, L'Etrier de la Plage propose aux vacanciers des promenades équestres. Pour 39 € l'heure, en plus de humer l'air iodé de la mer, vous pourrez monter à cheval comme un vrai cavalier et découvrir de nouvelles sensations. Pour un parcours d'une demi-heure, ce sera 26 €. Lorsque la marée est haute, vous pourrez aussi nager avec les chevaux dans la Manche. Pour les plus jeunes, le centre équestre organise des promenades avec des poneys à 6 € le quart d'heure.

Pratique. Boulevard Maritime à Ouistreham. Du mardi au samedi de 9 à 22 heures. Tél. 02 31 96 69 51.