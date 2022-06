Législatives 2022 - Manche. Le premier tour à la loupe : l'analyse des résultats 

Après les résultats au niveau des circonscriptions, ceux des différentes communes sont tous arrivés et permettent d'affiner l'analyse du vote des Manchois lors de ce premier tour des élections législatives de 2022, le dimanche 12 juin. Premier enseignement : lorsque l'on zoome sur les résultats commune par commune, les sortants semblent bien implantés localement.

Les quatre sortants, Stéphane Travert (3e), Philippe Gosselin (1re), Bertrand Sorre (2e) et Sonia Krimi (4e), sont largement devant si on compte le nombre de communes qui ont le plus voté pour eux dans leurs circonscriptions respectives. Mais ce n'est pas toujours suffisant pour être premier à l'arrivée. Preuve en est l'exemple de Sonia Krimi (Ensemble) à Cherbourg, arrivée deuxième derrière Anna Pic (Nupes). Ce qui a pu jouer, c'est qu'elle n'a eu ni le vote de la ville centrale, ni celui de La Hague, les deux ayant penché du côté de son adversaire. Le candidat RN, Eric Fouace, augmente le score de son parti par rapport à 2017, où Jean-Jacques Noël avait récolté 13,21 %. Remporter des villes n'est pas une garantie pour être qualifié pour le second tour. Dans le sud-Manche, Bertrand Sorre (Ensemble) est premier dans presque toutes les communes, sauf dans six. Là, c'est la candidate RN Marie-Françoise Kurdziel qui gagne. Pourtant, à l'échelle de la circonscription, elle arrive troisième. Patrick Grimbert (Nupes), qualifié au second tour, n'est pourtant en tête dans aucune ville. Ce cas de figure se répète dans la 1re circonscription (Saint-Lô-Carentan). Derrière Philippe Gosselin (droite et centre), Franck Simon (RN) arrive en tête dans quatre communes quand Guillaume Hédouin (Nupes) l'emporte dans seulement deux communes. Mais là encore, c'est le candidat de gauche qui passe au second tour. Il passe d'ailleurs assez largement devant Laurent Pien, pour la majorité présidentielle, tandis que Franck Simon arrive 4e.

Dans la 3e circonscription (Coutances-Valognes), la logique semble davantage respectée. Stéphane Travert (Ensemble) est en tête presque partout, suivi par Gaelle Vérove de la Nupes qui se qualifie également. Carmen Masson, pour le RN, est devant dans une douzaine de communes et Jean-René Binet, pour la droite et le centre, dans deux, dont celle dont il est maire, à Hauteville-sur-Mer. Mais ces deux candidats sont éliminés.

Côté abstention, on a un peu plus voté dans la Manche qu'à l'échelle nationale. Là où les électeurs se sont le moins déplacés, c'est dans la circonscription de Cherbourg, avec 52 % d'abstention. Dans les trois autres, l'abstention oscille entre 48 à 50 %.

Si on zoome sur les communes, celles qui ont le plus d'électeurs aux abonnés absents sont Sainte-Colombe, près de saint Sauveur-Le-Vicomte et Regnéville-sur-Mer.

C'est à Taillepied, la plus petite commune de la Manche, que l'on vote le plus avec "seulement" 28 % d'abstention.

• Lire aussi. Législatives 2022. Retrouvez les résultats du premier tour dans la Manche

Retrouvez les résultats au plus proche de chez vous en cliquant ici.