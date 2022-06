Votre horoscope signe par signe du dimanche 19 juin

Bélier

Il est temps de provoquer les changements nécessaires à l'évolution de votre relation. Ajoutez de la fantaisie dans votre vie !

Taureau

Pas de problème majeur au cours de cette journée, toutefois elle ne sera pas de tout repos. Vous n'aurez pas forcément le temps de tout faire.

Gémeaux

On vous écoute, et on vous approuve. Vous savez parfaitement comment vous y prendre avec tout le monde, et l'ambiance générale est à votre image.

Cancer

Vous voilà parti dans des échanges constructifs. Ils concernent une situation ancienne. Vous découvrez des explications ou apprenez le secret d'un ami.

Lion

Vous êtes toujours sollicité pour votre écoute, et vos bons conseils. Amis ou famille, ils savent à qui s'adresser, votre porte est toujours ouverte.

Vierge

Cette journée vous donnera l'impression d'avoir les ailes coupées... Manger équilibré sera pour vous un pari impossible à gagner !

Balance

Vous risquez aujourd'hui, de retrouver des membres de la famille que vous n'aviez pas vus depuis plusieurs années.

Scorpion

Voici la bande-annonce du jour : on se rencontre, le courant passe aussitôt et on s'amuse comme des petits fous.

Sagittaire

Vous donnez votre avis à un proche, mais la façon de communiquer peut le vexer ! Ménagez vos émotions et l'impulsivité.

Capricorne

Offrez-vous des moments de pause. Le stress ne vous va pas et vous préférez souffler. La solitude peut vous faire beaucoup de bien, un instant.

Verseau

C'est dans le cercle familial que vous souhaitez vous investir. Le savoir en sécurité et épanoui est primordial. Vous vous y employez avec vos moyens.

Poissons

Un excès d'enthousiasme vous anime. Mais ne soyez pas trop empressé, la patience est recommandée pour évoluer.