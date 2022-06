[Vidéo]. Cinq étudiants cherbourgeois à un concours de robots

Ricardo, robot jaune et bleu, est fin prêt pour la compétition à Cachan, en région parisienne, du jeudi 9 au samedi 11 juin. idem pour Boom, le robot rouge. Leur mission ? Ramasser le plus de balles de tennis possible dans une aire de jeu de 4 m de large par 4 de long et les renvoyer dans le camp du robot adverse qui fait les mêmes dimensions.

Les robots doivent, en 90 secondes, se repérer dans l'espace, trouver les balles et les renvoyer. À la fin du temps imparti, chacun doit éclater le ballon gonflable positionné sur sa tête, sinon, c'est la défaite assurée. Si les robots travaillent tout seuls, derrière, il y a une équipe d'étudiants en IUT génie électrique et informatique industrielle. Les Cherbourgeois ont construit les robots, soudé les composant sur les cartes mères et programmé leur machine pendant l'année scolaire.

"Tout le projet était très intéressant de A à Z, entre le fait de programmer le robot, de le réparer, de voir chaque bug qu'on peut avoir", explique Simon Lefèvre, 19 ans. "Tout le challenge aussi de réussir à le faire fonctionner avec les moyens du bord", abonde Yohann Robin, 24 ans.

Le club des cinq trouve ce défi enrichissant au niveau de l'apprentissage, mais c'est aussi une belle carte de visite pour intégrer une entreprise en stage ou lors de l'insertion professionnelle. Les roboticiens sont très recherchés, notamment dans l'industrie dans la Manche.

Lors de la dernière édition, en 2019, l'IUT cotentinois avait déjà remporté le titre. Alors, les cinq étudiants espèrent bien rapporter, encore, la coupe à la maison.