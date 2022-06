Carcagny. Disparue depuis trois jours, la sexagénaire est saine et sauve

"La personne disparue a été retrouvée saine et sauve." C'est le message publié jeudi 9 juin par la gendarmerie du Calvados sur Facebook aux alentours de 8 h 30. Selon les informations communiquées par les forces de l'ordre, Myriam Hilbert s'est présentée dans l'après-midi du mercredi 8 juin chez un particulier résidant à Pont-d'Ouilly en Suisse normande. Ce dernier a appelé les pompiers qui ont rapidement pris en charge la sexagénaire et l'ont transportée à l'hôpital de Falaise. C'est en consultant les réseaux sociaux que le personnel soignant s'est aperçu que la femme était recherchée et a informé la gendarmerie de sa présence au sein de l'établissement de santé. Pour rappel, elle avait été vue pour la dernière fois à Carcagny.

• Lire aussi. Calvados. Disparition inquiétante d'une femme de 64 ans : un appel à témoins lancé