Calvados. Disparition inquiétante d'une femme de 64 ans : un appel à témoins lancé

La gendarmerie du Calvados a lancé un appel à témoins mercredi 8 juin après la disparition d'une femme âgée de 64 ans. Selon leurs informations, Myriam Hilbert aurait été vue pour la dernière fois le dimanche 5 juin, quittant la guinguette "Les p'tits bals", dans la commune de Carcagny, près de Bayeux. Quelques heures après son départ, la disparue a envoyé un SMS d'adieu à son ami. Ce dernier a donné l'alerte.

"Son téléphone géolocalisé dans le cadre des recherches a borné pour la dernière fois du côté de Saint-Omer", précisent les forces de l'ordre. La sexagénaire mesure entre 1,60 m et 1,70 m, est maigre et a des cheveux gris coupés court. Myriam Hilbert vit à Caen et possède une voiture de type Citroën C1 blanche immatriculée FE-607-VF.

La gendarmerie indique que toute personne ayant des éléments pouvant faire avancer l'enquête est invitée à contacter la brigade de gendarmerie de le Hom par téléphone au 02 31 15 07 18 ou à composer directement le 17.