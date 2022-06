Caux Seine Agglo. Salon de l'emploi à Bolbec, des centaines d'offres proposées

Caux Seine Agglo organise un salon de l'emploi, mercredi 8 juin. Le public va pouvoir rencontrer les entreprises locales qui recrutent et découvrir des offres en alternance. Des centaines d'offres sont à pourvoir et à découvrir avant le salon, sur la plateforme numérique de Caux Seine Emploi. Pour que ce salon soit accessible au plus grand nombre d'habitants de l'agglomération, des navettes gratuites sont proposées de Port-Jérôme-sur-Seine, Lillebonne, Terre-de-Caux et Bolbec.

Pratique. Salon de l'emploi - mercredi 8 juin de 10 heures à 17 heures, au gymnase de Fontaine Martel à Bolbec - Gratuit - Informations à la Maison des compétences de Lillebonne.