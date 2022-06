Le Havre. Les travaux d'entrée de ville se poursuivent à Rouelles

Le Havre Seine Métropole poursuit les travaux d'aménagement de l'entrée de ville de Rouelles au Havre. Dans ce cadre, une nouvelle phase de travaux a débuté mardi 7 juin, pour une durée estimée de six à sept semaines. Il s'agit de réaménager l'axe jusqu'à la rocade. Des restrictions de circulation sont mises en place sur la rue Eugène-Mopin. Dans le sens Le Havre vers la rocade Nord, elle sera en sens unique entre le carrefour de l'avenue du Général de Gaulle et la rue Adèle-Robert. Dans le sens rocade Nord vers Le Havre, la rue sera interdite avec une déviation par la rue André-Vimbert et l'avenue du Général de Gaulle. Pour se rendre à Caucriauville ou Aplemont, les automobilistes sont invités à emprunter la rue Adèle-Robert.

Le stationnement automobile est interdit sur la rive paire de la rue Eugène-Mopin pendant toute la durée du chantier. Il sera reporté sur la rive opposée dans la mesure du possible.