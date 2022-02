A l'Atelier, les anciens SDF restaurent des meubles et leur dignité

A l’Atelier, une cinquantaine d’anciens SDF, chômeurs longue durée et bénéficiaires du RSA restaurent des meubles. Non pour les vendre, comme on pourrait le croire, mais pour meubler leur logement.

Retrouver la parole

“Ouvert en 2005, l’Atelier est la suite logique de la Passerelle, qui permet à des gens de la rue de retrouver un logement provisoire en vue de réintégrer le circuit des logements sociaux”, explique Didier Morvan, à la tête de l’Unité d’insertion par le logement de la Ville. Mais quand d’anciens SDF retrouvent un appartement, ils n’ont ni lit, ni table, ni armoire. D’où l’idée de l’Atelier. Pour les guider dans leur travail, deux éducateurs spécialisés les entourent, Bruno Bienfait pour la menuiserie et Laetitia Cannevière pour la décoration.

La restauration s’avère tant morale que matérielle. “En travaillant, ces personnes sortent de leur isolement et se valorisent. Ils retrouvent la base de la dignité et de la solidarité, reprennent la parole et déculpabilisent”.

Pratique. L’Atelier reprend vos anciens meubles. Informations au 4 rue du Docteur Payenneville, à Rouen. Tél. 02 35 66 24 28 et 06 79 43 92 68