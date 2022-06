Seine-Maritime. Et si on prenait l'Apéro normand ?

Du cidre brut, du saucisson marin avec des toasts de Neufchâtel, quoi de mieux pour un apéro 100 % normand ?

Bars, restaurants, camping ou encore épiceries, plus de 160 établissements participent à la 3e édition de l'Apéro normand, lancé ce mardi 31 mai. Cette opération portée par la Région vise à promouvoir les produits de Normandie et propose aux habitants et aux touristes de consommer local. De la cidrerie du coin au camping partenaire, c'est toute l'économie d'un terroir que l'Apéro normand veut soutenir, après deux ans de pandémie. "Il fallait relancer le local impérativement", explique Jean-Christophe Lagarde, le président de l'AREA, l'Association régionale des entreprises agroalimentaires en Normandie.

"On a besoin de redonner une dynamique aux différentes filières de l'industrie locale malmenées pendant ces périodes, de nouveau malmenée avec le conflit en Ukraine. Les gens ont besoin de retrouver de la convivialité."

Des kits composés de produits locaux ont été distribués aux établissements, en fonction du terroir et de la localisation des partenaires. Plusieurs événements autour de l'Apéro normand seront organisés au cours de l'été, avec des ateliers découverte sur la fabrication de fromage et de cidre dans les offices du tourisme de la région.

La carte de l'Apéro normand est à retrouver ici.