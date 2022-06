Tennis de table (Pro A). Caen à deux matchs du titre de champion !

Vingt-trois ans après son titre en Ligue des Champions, le Caen TTC va retrouver dans les sept prochains jours l'effervescence d'un possible titre majeur. Celui du titre de champion de France. Pour cela, cinq points sur six leur suffiraient à l'occasion de leur déplacement à Pontoise (vendredi 10 à 19 h) et de la réception de l'actuel dauphin, La Romagne (mardi 14 à 19 h).

À quelques jours du dénouement attendu, le président, l'entraîneur, le joueur Antoine Hachard et Jimmy Devaux, figure incontournable du club, se confient.

Bertrand Arcil, président

"On s'investit dans le club comme bénévole pour vivre des situations comme ça. On est à la fois sereins et excités de vivre quelque chose d'extraordinaire." Le président du Caen TTC Bertrand Arcil ne boude pas son plaisir de voir son équipe fanion dans la position idéale, alors que le club repose notamment sur une quarantaine de bénévoles. Quelle que soit l'issue de la saison, il se satisfait de la dynamique du club : "Ça faisait partie de nos objectifs. Il fallait que le club se structure, qu'on ait une salle pleine, qu'on augmente nos partenaires." Les résultats de cette saison "déjà au-delà des espérances" font dire à Bertrand Arcil que cette position est la "cerise sur le gâteau".

Xavier Renouvin, entraîneur

"C'est un challenge extrêmement intéressant et passionnant. Maintenant, il reste deux rencontres. On fera le point après la première étape (à Pontoise)." Bien que son équipe soit maître de son destin, Xavier Renouvin reste prudent et ne se projette que sur le prochain match : "Il faut qu'on ait encore la main. Si on dépend d'un autre résultat, ce sera une finale mais on aura un œil sur une autre rencontre." Il ne cache pas sa surprise de se trouver dans cette position de leader avant de se lancer dans la dernière ligne droite. "C'est une surprise et presque un exploit si on devait remporter le titre. Fin décembre, on était au milieu du classement."

Antoine Hachard, au club depuis 2018

"Ça apporte une motivation supplémentaire. Les fins de saison peuvent être un peu difficiles. Là, on a envie de travailler mieux, d'être au max de notre forme pour être prêts pour nos deux derniers matchs." Les mots d'Antoine Hachard suffisent à confirmer qu'il est déterminé à gagner. "Il y a deux matchs très durs qui arrivent. Il faut se concentrer sur le match lui-même pour l'instant. On sait qu'à domicile, soutenus par le public, on aura toutes nos chances." Il se réjouit également de l'évolution du club, à laquelle il a contribué notamment avec son coéquipier Niagol Stoyanov. "On a gagné le titre en Pro B (en 2019) dans l'autre salle (Rufa). On progresse, le club aussi, ça prend de l'ampleur. Ça fait vraiment plaisir de vivre ça. C'est une sacrée aventure qui dure depuis pas mal de temps avec Niagol."

Jimmy Devaux, responsable marketing et ancien joueur de l'équipe

"On sent que plus l'échéance approche, plus il y a un engouement autour des deux derniers matchs de la saison." Jimmy Devaux sent que l'intérêt et l'effervescence liés à l'événement grimpent dans la ville. "En collaboration avec la Ville de Caen, on a travaillé pour améliorer la jauge à Saint Jean-Eudes, pour passer à 1 200 spectateurs." L'ancien joueur connait aussi l'importance de ces moments - "ça n'arrivera pas tous les ans" - et se replonge dans les souvenirs de la dernière montée, en 2019 : "On avait été champions de France avec Antoine et Niagol. C'est une belle opportunité, ça peut être une belle page de l'histoire du club."