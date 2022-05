Athis-Val de Rouvre. Pour lutter contre l'abstention, Tous Élus invite les jeunes à un débat

L'association Tous Élus, indépendante de tout parti politique, a été créée en 2018 après la forte abstention des jeunes constatée lors des législatives de 2017. Elle milite pour les inscriptions sur les listes électorales, accompagne des jeunes, forme des citoyens à l'occasion de chaque scrutin électoral. Mercredi 1er juin, elle organise un débat mouvant pour que des jeunes rencontrent et débattent d'écologie, de justice sociale, de sécurité, de démocratie, avec des candidats ornais aux élections des 12 et 19 juin, mais aussi avec les autres personnes présentes à cette soirée. Le but affiché est de tenter d'ainsi réduire l'abstention, "dont les causes sont multiples", explique Amélie Coispel, chargée de presse à Tous Élus. Elle cite notamment les scandales politico-financiers, le manque de mobilité des jeunes pour se rendre à un bureau de vote, mais aussi le manque de représentativité de la classe politique.

Pratique. Débat ouvert à tous, mercredi 1er juin à 18 h 30, au Gîte de la Sellerie, aux Tourailles, près d'Athis-Val-de-Rouvre.