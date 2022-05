Normandie. L'orque a été retrouvée morte dans la Seine

Alors que la préfecture de Seine-Maritime avait pris la décision d'euthanasier l'orque perdue en Seine, son cadavre a été découvert ce lundi 30 mai en fin de matinée.

• Lire aussi. Normandie. L'orque, très malade, va finalement être euthanasiée

Nous avons malheureusement retrouvé le cadavre de l'orque ce matin à 11h48. Nous sommes actuellement avec elle pour empêcher que son corps ne soit percuté par un navire, ce qui compromettrait l'autopsie. Nous attendons l'équipe mobilisée par l'État pour la récupérer. pic.twitter.com/kHunMaxGyt — Sea Shepherd France (@SeaShepherdFran) May 30, 2022

La préfecture indique dans un communiqué qu'à "la suite d'une observation réalisée par un marin et relayée par la capitainerie HAROPA du port de Rouen, les investigations menées ont permis aux embarcations de Sea Shepherd France de repérer l'animal à la surface, puis de constater son décès". Sea Shepherd France indique via ses réseaux sociaux avoir découvert le cadavre à 11 h 48. L'association reste sur place pour empêcher que son corps ne soit percuté par un navire, ce qui compromettrait l'autopsie. La préfecture de Seine-Maritime précise qu'une "opération de remorquage du corps va ainsi être menée afin de procéder à son rapatriement sur les berges de la Seine, où des moyens de levage seront mis en place afin de permettre à des vétérinaires et biologistes experts d'assurer une autopsie pour tenter d'établir les causes de l'errance et de la mort de cette orque".