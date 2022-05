Normandie. L'orque, très malade, va finalement être euthanasiée

L'orque en difficulté dans la Seine entre Rouen et Le Havre va être euthanasiée, a indiqué dimanche 29 mai la préfecture de Seine-Maritime, qui annonce que les opérations pour la guider vers la mer à l'aide de stimuli sonores ont échoué. "Le groupe de travail des experts a conclu, de manière unanime, que la seule solution envisageable consiste à euthanasier l'animal", indique la préfecture, qui précise que les services de l'État "préparent les modalités de cette intervention".

L'animal souffre

d'une mycose généralisée

L'orque a été aperçue pour la première fois le 16 mai, entre Honfleur et Le Havre, près du Pont de Normandie. L'animal était arrivé probablement "déjà affaibli" vers l'estuaire de la Seine, indique Gérard Mauger, vice-président du Groupe d'études des cétacés du Cotentin (GECC). Les opérations autour de l'animal dans la Seine ont "mis en évidence une absence de vivacité, des réactions incohérentes aux stimuli sonores et un comportement erratique et désorienté de l'orque", indique la préfecture.

L'orque souffre d'une mycose généralisée. - Préfecture Seine-Maritime

L'orque est très malade. - Préfecture Seine-Maritime

D'après Charlotte Curé, porte-parole du GECC, association basée à Cherbourg missionnée par l'Office français de la biodiversité pour l'étude et la préservation des mammifères marins en Manche, "l'état de santé de l'animal diagnostiqué par le vétérinaire est alarmant". Il s'agirait d'une "mycose généralisée de type Mucormycose", une maladie émergente observée sur des mammifères marins en différents points du globe, notamment en Amérique du Nord. Selon Charlotte Curé, les photos ont notamment révélé "des ulcérations profondes, une dermatite profonde avec lésions nécrotiques".

(avec AFP)