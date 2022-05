Caen. Le tunnel de la praire est entre les mains de deux street-artistes

Le tunnel de la prairie à Caen qui fait la jonction entre l'avenue Albert-Sorel et la prairie fait peau neuve. Eko et Damien Auriault deux street-artistes aquitains créent une fresque dans le cadre du Palma festival. Ils ont débuté lundi 23 mai et devraient finir dans le week-end.

Les trois cercles de couleur qui accompagnent, en mouvement, le trajet du passant.

La fresque qu'ils créent est composée de trois cercles noirs, jaune et blanc qui sont en mouvement tout au long du tunnel. "Dans ce tunnel, les gens passent à vélo ou à pied. L'idée c'est donc de faire des formes qui accompagnent les personnes à travers leur passage", explique Eko. Leur objectif à travers cette fresque est avant tout de faire une oeuvre harmonieuse tant dans le choix des couleurs que dans les formes. Ils ont avant tout misé sur des couleurs qu'ils aiment travailler. "On n'a pas mis de symbolique dans l'oeuvre, beaucoup de gens voient des éclipses donc on imagine très facilement que le jaune peut faire soleil le blanc, la lune. Mais tant mieux si certaines personnes peuvent faire le parallèle avec les astres", confie Damien Auriault.