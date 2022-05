Avranches. L'institut de formation d'aides-soignants n'arrive pas à recruter

C'est l'un des paradoxes du domaine de la santé. Il y a un vrai manque de personnels qui entraîne des fermetures de lit à Coutances par exemple, ou des urgences plus ouvertes 24 heures/24 à Cherbourg. D'un autre côté, les écoles de formation du secteur n'arrivent pas à faire le plein d'élèves. C'est le cas de l'institut de formation d'aides-soignants (IFAS) de l'hôpital privé de la Baie à Avranches. Les 38 places n'ont pas encore toutes trouvé de preneurs alors que la fin des candidatures est le 10 juin. Attirer des jeunes et fidéliser les professionnels déjà en place, c'est le leitmotiv de la direction. "On a des professionnels qui ont d'autres niveaux d'exigence, et ils ont raison", explique Vincent Gervaise, le directeur général de l'hôpital privé de la Baie. Et de poursuivre : "l'état de la médecine a évolué, il faut aussi que nous, on sache faire évoluer nos organisations, nos outils donc ce n'est pas facile. Ça nous oblige à nous remettre en cause. On doit le faire car il y a urgence pour faire tourner nos établissements et les faire évoluer dans le bon sens."

Pour attirer les jeunes, l'IFAS insiste sur la facilité à trouver du travail après, notamment à l'hôpital privé de la Baie, le fait qu'ils proposent un plan de carrière et de ne pas être aide-soignant toute une vie professionnelle mais qu'ils proposent des évolutions. Vincent Gervaise est conscient aussi que de bonnes conditions de travail sont une nécessité pour attirer et fidéliser. Si vous êtes intéressé par le métier d'aide-soignant, c'est par ici.