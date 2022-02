The artist : humour et émotion garantis

A la fin des années 30, à Hollywood, George Valentin est la star du muet que tout le monde s’arrache et que les femmes plébiscitent. Lors d’une première, Peppy Miller, une jeune figurante, se retrouve par hasard à ses côtés. Sans hésiter, elle l’embrasse devant les caméras des journalistes. Le lendemain, sa photo fait la Une des journaux, et tout le monde se demande qui est cette jeune inconnue.



Grâce à cela, Peppy parvient à se faire embaucher par le studio qui emploie George Valentin. Hollywood est en pleine révolution, car le parlant fait son apparition. George ne parvient pas à prendre ce virage à temps, et il sombre bientôt dans l’oubli et la misère, tandis que Peppy devient une grande vedette. Mais elle n’a jamais oublié l’artiste (et l’homme) qui l’a tant fait vibrer.

A l’heure des effets spéciaux ébouriffants et de la 3D, Michel Hazanavicius a fait le pari insensé de tourner un film muet et en noir et blanc ! Avec une superbe photographie, le cinéaste des “OSS 117” tourne le dos à la comédie et offre un somptueux mélodrame, truffé de clins d’œil cinématographiques.



Porté par l’interprétation éblouissante d’un Jean Dujardin, tour à tour drôle, émouvant, pathétique ou tendre, et d’une Bérénice Bejo, épatante en groupie qui devient star, ce film nostalgique est une jolie variation sur le thème du temps qui passe, de la gloire qui disparaît aussi vite qu’elle est venue et, surtout, de l’amour qui dure et surmonte tous les obstacles.