Caen. L'université lutte contre la précarité menstruelle

Le projet devait être éphémère, il va être pérennisé. Au début du mois de février 2022, une plateforme participative a été lancée par l'université de Caen dans le but de permettre aux étudiants de proposer des projets. Une enveloppe de 10 000 euros a ainsi été accordée dans l'objectif d'améliorer la vie des élèves sur le campus. Cette somme est en fait une partie du budget de la Contribution à la vie étudiante et de campus (CVEC). La CVEC représente 92 €, que chaque élève non-boursier paie en s'inscrivant à l'université. L'association "Sang protection" y a vu l'opportunité de lancer un projet pour défendre la lutte contre la précarité menstruelle. Zoé Hammond, étudiante caennaise et membre de l'association, a proposé de produire et distribuer des protections hygiéniques. Du 28 mars au 11 avril 2022, les projets ont été soumis au vote des étudiants, et la proposition de l'association a été retenue. "Ça a suscité un engouement tel que la vice-présidence de l'université nous a contactés pour en faire un projet beaucoup plus grand", explique Zoé Hammond.

"À la base, on proposait simplement de distribuer sur le campus 1 des protections hygiéniques durables. Finalement, ça va sûrement aboutir à la mise en place de distributeurs de protections hygiéniques gratuites et à la vente, à moindre coût, de protections hygiéniques durables, sur tous les campus de l'université de Caen Normandie (Saint-Lô, Lisieux, Alençon, Cherbourg, Caen)", détaille l'étudiante. Les protections hygiéniques durables reviendraient pour les étudiants à un tiers de leur prix d'achat.

Zoé Hammond espère faire vivre ce projet dès la rentrée prochaine. Le budget n'a pas encore été établi, mais il sera sûrement supérieur aux 10 000 euros initialement prévus. Une demande de financement auprès du Département ou de la Région pourrait être faite pour aider à la mise en place.