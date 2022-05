Saint-Vaast-la-Hougue. Visites insolites et spectacles vivants à Tatihou pour l'Ascension

Pour ce week-end de l'Ascension, l'île de Tatihou, qui fête cette année ses 30 ans d'ouverture au public, propose des animations pour sublimer le patrimoine de ce bout de terre situé en face de Saint-Vaast-la-Hougue, via l'art et les spectacles vivants.

L'artiste Françoise Giannesini expose une série de sculptures en pierre et mortier. Elle sera présente dans la petite chapelle du fort de l'île jeudi 26 et vendredi 27 mai. Du théâtre est annoncé vendredi 27 mai, avec un spectacle d'improvisation pour une visite insolite et décalée, et, le lendemain, un défilé de mode Art Gravage, décalé, conçu avec des objets trouvés sur les plages du Cotentin.

Et dimanche 29 mai, vous pourrez découvrir les coulisses de l'île de Tatihou, où une vingtaine de personnes travaillent à l'année.

Manuella Bernard est chargée de la promotion et de l'évènementiel de l'île.

Toutes ces personnes œuvrent à la préservation de ce patrimoine protégé qui accueille 70 000 visiteurs par an.