Caen. Pris en flagrant délit de vol, il écope de travail d'intérêt général 

Un homme âgé de 18 ans a été interpellé vendredi 20 mai, aux alentours de 6 heures du matin, à Caen, en flagrant délit de vol par la police nationale du Calvados. "Il suivait un couple dans la rue et avait arraché le téléphone portable des mains de la femme", précisent les forces de l'ordre mardi 24 mai.

La victime a immédiatement porté plainte et le mis en cause a été placé en garde à vue. Présenté samedi 21 mai au parquet de Caen, il a été placé en détention jusqu'à son jugement, intervenu mardi 24 mai. "L'homme a été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis et des heures de travail d'intérêt général. Il est finalement sorti libre", ajoutent les forces de l'ordre.

Durant sa détention qui a duré quelques jours, le jeune homme de 18 ans a menacé des personnels pénitentiaires, ce qui lui a valu un retour en garde à vue mardi 24 mai.

La police nationale du Calvados appelle à la vigilance : "Vos téléphones portables et autres biens sont convoités."