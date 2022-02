Un village dédié aux sciences

Pour la 15e année consécutive, la MJC de la région d’Elbeuf organise le Village des Sciences du territoire elbeuvien. Nouveauté de cette année : la manifestation prend place dans la Fabrique des Savoirs, pour une édition qui met l’accent sur la découverte de la chimie, 2011 étant déclarée “année internationale de la chimie”.



D’autres thématiques sont abordées : la physique, les sciences du vivant et de la terre ou encore les mathématiques. Des séances de manipulations et d’expérimentations sont proposées aux petits et aux grands. Ces “assistants-chercheurs” sont bien évidement conseillés et encadrés par des professionnels. Conférences, visites d’entreprises ou encore diffusions de films scientifiques viendront compléter les animations.



Pratique. Le village des Sciences, jusqu’au 16 octobre, à la Fabrique des Savoirs, 9, cours Gambetta, à Elbeuf. Renseignements au 02 35 81 41 30 ou sur www.mjc-elbeuf.org