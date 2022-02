La Maison des langues : apprendre par le jeu

Depuis la rentrée, “La Maison des Langues”, nouvelle association rouennaise, propose des cours de langue peu communs. Ula Zaleskyte, lituanienne et professeur d’anglais, et Thomas Divier, président de l’association, ont souhaité offrir aux enfants de 3 à 12 ans, ainsi qu’aux seniors, des cours ludiques et amusants d’anglais, de chinois, japonais, allemand et russe.

Apprendre en jouant

Les enseignements de base disparaissent au profit d’échanges oraux, de jeux de société, de scènes de mise en situation, de discussions. Les plus petits ont une heure de cours hebdomadaires. Des cours individuels sont aussi proposés. Les professeurs se rendent également dans les prisons et dans des maisons de retraite, où l’accès à la culture n’est pas évident : “J’adore travailler avec les personnes âgées. Elles se comportent comme des élèves, cela leur rappelle leur jeunesse, et elles apprécient de pouvoir parler anglais avec leurs enfants et petits-enfants”, confie Ula. Le premier cours est offert, une opportunité pour se lancer dès le plus jeune âge.

Pratique. “La Maison des Langues”, 4, Place de la Rougemare, Rouen. Tél. 09 52 63 15 99. www.lamaisondeslangues.fr.

Clémence Dupont