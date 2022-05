[Photos] Le Havre . Le retour de la mythique course des baignoires en images

Le quai de la Saône, dans le quartier de l'Eure, au Havre, a perdu sa quiétude habituelle, jeudi 19 mai, pour accueillir la première course des baignoires depuis 2019. Les équipes et le public étaient au rendez-vous pour cette course mythique, organisée depuis les années 1970 par le Bural de L'Hydro, c'est-à-dire les étudiants de l'École nationale supérieure maritime. Sur le quai, des marins retraités sont venus soutenir les jeunes, au son d'un DJ.

Pour avancer, voiles, roues ou même nageurs sont mobilisés. - Jean-Baptiste Bouin

La roue à aube, meilleure option

Sept équipages concurrents, dont un extérieur à l'école, ont déployé pas mal d'imagination et de travail sur la réalisation des embarcations. La roue à aube, entraînée par des cadres de vélos fournis par l'association la Roue Libre, s'est révélée être le mode de propulsion gagnant. Le design catamaran, largement plébiscité, a offert la meilleure capacité d'emport et de stabilité chez presque toutes les équipes. Certaines n'ont pas finalisé leurs ambitions et la bonne vieille rame, voire des voilures un peu improbables, ont été de mise, voire même… un nageur palmé, très efficace, sur le seul esquif réalisé autour d'une baignoire. C'est aussi le seul qui a chaviré à la mise à l'eau !

A chaque embarcation son design, l'essentiel est de flotter. - Jean-Baptiste Bouin

Mention spéciale au kayak d'inspiration mi-Égypte ancienne mi-lac Titicaca, réalisé en roseaux de la région. À défaut de briller, il s'est révélé insubmersible, même après avoir été pris d'assaut par d'autres équipages. Des canapés ont dopé le confort de certains équipages, et même un barbecue, moins efficace pour les saucisses que comme machine à fumée !

Le design le plus antique de la flotte a assez miraculeusement résisté à tout ! - Jean-Baptiste Bouin

Le Bural de l'Hydro a reçu le soutien d'Haropa et de la Ville pour l'organisation, ainsi que de la société Unifer, qui recyclera tout ce qui n'a pas coulé. Un zodiac de la SNSM a assuré la sécurité.